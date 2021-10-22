Суд вынес решение по фанату "Спартака", избившему журналиста

Тушинский суд Москвы оштрафовал экс-директора фан-клуба "Спартака" Валентина Коршунова на 5 тысяч рублей за побои журналиста Александра Щеголева, сообщает zakon.kz.

Также суд запретил фанату "Спартака" посещать спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, до 22 октября 2023 года.

Напомним, 20 октября после матча "Спартак" – "Лестер", который завершился со счетом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион был избит журналист Александр Щеголев.