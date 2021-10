Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемках фильма "Ржавчина", где он застрелил оператора и ранил режиссера, сообщает zakon.kz.

Артист опубликовал два поста в Twitter, в которых сообщил о своем моральном состоянии, а также подтвердил, что продолжает сотрудничество с полицией.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and