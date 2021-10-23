Казахстанский гиревик завоевал "серебро" на чемпионате мира

23 октября 2021, 13:52
Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области

В Венгрии проходит Чемпионат мира по гиревому спорту, где выступают сильнейшие атлеты из 32 стран, сообщает zakon.kz.

За медали борются сильнейшие гиревики из 32 стран. Акмолинец стал вторым, – говорится в сообщении пресс-секретаря Управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Спортсмен из Астраханского района Акмолинской области Жамбул Оспанов стал серебряным призером в весовой категории 95+ кг.

Он тренируется под руководством Бахтияра Жумабекова.


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