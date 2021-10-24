23 октября пассажир авто открыл стрельбу посреди дороги в Каскелене, сообщает zakon.kz.
Установлено, что данный инцидент произошел 23 октября около 17:30 в ходе свадьбы.
По результатам розыскных мероприятий полицейскими установлен стрелявший в воздух мужчина, им оказался 25-летний житель Карасайского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 3 УК РК ("Хулиганство"). пресс-служба ДП Алматинской области
Автомашина Mercedes водворена на штрафную стоянку, составлен административный протокол по ст. 590 ч. 2 КоАП РК.
Принимаются меры к установлению других участников кортежа с привлечением нарушителей к ответственности согласно нормам действующего законодательства РК.
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