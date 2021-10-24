Умер режиссер фильма "Особенности национальной охоты"

Умер режиссер известной картины "Особенности национальной охоты" Александр Рогожкин, сообщает zakon.kz.

Эту информацию подтвердили "Фонтанке" на киностудии "Ленфильм".

Александр Рогожкин родился в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный университет и в 1971 году стал работать на Ленинградском телевидении в качестве художника. В 1974-1977 гг. был художником-декоратором на киностудии "Ленфильм".

Народный артист РФ известен зрителю по картинам "Кукушка", "Особенности национальной охоты", "Блокпост", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".