В Возрасте 71 года умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет, ИА "Регнум", трагедия произошла 24 июля, режиссеру стало плохо на приеме у врача.

"В поликлинике скончался 71-летний мужчина. Предварительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность", – сообщил источник агентства.

Как уточняется, в здании поликлиники №12 на Рижском проезде Мамедов упал. Врачи попытались привести его в чувства и вызвали бригаду скорой помощи. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть режиссера.

О смерти мужчины сообщили в полицию. По этому факту проводится проверка.

Михаил Мамедов закончил ГИТИС и высшие режиссерские курсы при Министерстве культуры СССР. На его счету порядка двух десятков проектов, самыми известными из которых стали "Улицы разбитых фонарей-8. Карта смерти" и два сезона сериала "Паутина". Режиссер был заслуженным деятелем искусств России.

Ранее сообщалось о том, что умер актер из сериалов "Убойная сила", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей" Виктор Мелихов.

