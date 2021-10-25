Названы казахстанские министерства – антилидеры по оказанию госуслуг

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин назвал министерства, которые отстают по качеству оказания государственных услуг, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, министерство проводит ежегодную оценку эффективности деятельности центральных государственных органов по электронным государственным услугам. Она проводится с учетом перевода государственных услуг в электронный формат, эффективности автоматизации госуслуг и учета сбоев информационных систем, которые повлияли на доступ к электронным услугам.

Зачастую работоспособность электронных услуг зависит от информационных систем государственных органов. К примеру, за 2020 год зафиксировано более 200 часов простоя. Антилидеры – информационные системы министерства внутренних дел, сельского хозяйства и здравоохранения, – сообщил Багдат Мусин во время правительственного часа в Мажилисе.

Так, для повышения качества оказания госуслуг Центр цифровой трансформации при министерстве выводит услуги на популярные приложения банков. К примеру, сейчас казахстанцы могут там зарегистрировать или пройти перерегистрацию транспорта.

Вывод госуслуг на внешние платформы дал эффект значительной оптимизации и автоматизации процесса, а также экономию времени и затрат граждан. В данном случае нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления как приобретателю авто, так и продавцу, ожидать очереди. Данные подходы особо важны с учетом пандемии, – отметил министр.

Ранее он сообщил, что около 2 тыс. госуслуг будут доступны онлайн. Кроме того, казахстанцы смогут покупать крутые буквенные знаки на авто.

Тамила Языкова, Нур-Султан