Правительство для граждан запустит пилотный проект по оказанию некоторых госуслуг

Фото: gov4c.kz

МЦРИАП разработал пилотный проект по оказанию некоторых государственных услуг посредством электронных заявлений через фронт-офисы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В рамках пилотного проекта планируется запустить следующие госуслуги:

Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество: регистрация залога, ренты, пользования;

регистрация перезалога;

регистрация уступки требования по договору займа;

регистрация изменений обременений в результате изменения условий договора;

регистрация прекращения обременения, не связанного с переходом права;

регистрация уведомления о невыполнении обязательств;

регистрация уведомления о торгах;

регистрация возникновения юридических притязаний;

регистрация прекращения юридических притязаний. Также будут запущены услуги по:

Выдаче дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество; Выдаче копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости; Выдаче дубликата технического паспорта объектов недвижимости; Внесение в правовой кадастр идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, выдача технического паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости; Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств; Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации; Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства; Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах); Государственная регистрация объекта кондоминиума; Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния (за исключением случая порчи первично выданного свидетельства); Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния (за исключением тех случаев, когда требуется предоставление бумажных документов); Регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния (за исключением тех случаев, когда требуется предоставление бумажных документов); Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния (за исключением тех случаев, когда требуется предоставление бумажных документов); Восстановление записей актов гражданского состояния (за исключением тех случаев, когда требуется предоставление бумажных документов); Аннулирование записей актов гражданского состояния (за исключением тех случаев, когда требуется предоставление бумажных документов).

Также разработан алгорим оказания вышеперечисленных госуслуг. Пилотный проект будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 декабря.

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