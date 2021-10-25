Какие связи у туркменов и казахов, рассказал Бердымухамедов

В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад состоялись переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает zakon.kz.

Переговорам на высшем уровне предшествовала официальная церемония встречи на Площади Независимости.

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Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, были исполнены государственные гимны Казахстана и Туркменистана. Затем Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций, - говорится в сообщении Акорды.

По завершении церемонии состоялась встреча в узком формате. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов казахско-туркменского стратегического партнерства, уделив особое внимание наращиванию политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также были затронуты вопросы глобальной и региональной повестки дня.

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Президент Казахстана поблагодарил своего туркменского коллегу за приглашение посетить с государственным визитом братский Туркменистан.

­Буквально с первых минут пребывания на священной туркменской земле мы почувствовали истинное радушие. Для меня особенно приятно вновь находиться в замечательном городе Ашхабаде. Мы в очередной раз впечатлены размахом и качеством строительства Вашего города. Что касается самого визита, то мы готовились к нему очень тщательно. Со мной находятся руководители ключевых ведомств Республики Казахстан. Мы рассчитываем на то, чтобы дать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между нашими государствами. Туркменский народ для нас – братский народ. Дружба между нашими народами уходит вглубь веков. У нас очень много общего, что связано и с наличием общей границы. У нас самые чистые намерения в отношении братского народа Туркменистана. Я лично занимаюсь вопросами развития стратегического партнерства, сотрудничества между нашими государствами и считаю, что это направление нашей внешней политики является приоритетным. Думаю, что во время этого визита будут подписаны очень важные документы, которые определят поле нашего сотрудничества. Мы, как и прежде, будем очень активно сотрудничать на международной арене. Казахстан с огромным уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, который в свое время был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил Туркменистан с визитом.

­Мы придаем очень большое значение Вашему государственному визиту. Туркмены и казахи имеют глубокие духовно-исторические связи. Поэтому наши отношения всегда были стабильными, доверительными. Ваш государственный визит, несомненно, придаст большой импульс нашим братским и стратегическим двусторонним отношениям и позволит вывести их на новый качественный уровень на благо наших народов и братских стран. Я хотел бы поблагодарить Вас за личный вклад в укрепление сотрудничества между нашими народами, – подчеркнул президент Туркменистана.