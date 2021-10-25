Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал ситуацию вокруг озера Талдыколь в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

Брекешев сообщил, что министерство провело исследование.

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Мы понимаем: на сегодняшний день подпитки у озера нет. Если не остановить этот процесс, ему грозит естественное высыхание, – сказал министр на брифинге в СЦК.

Высыханию водоема, по его словам, способствует и активная городская застройка.

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Пришли к следующим решениям: водный объект, как таковой Малый Талдыколь, останется нетронутым, площадь данного озера будет не менее 20 га. Территория, которая останется, – наибольшая и глубоководная часть озера. Вокруг водоема будет организована рекреационная зона. Акимат определит конкретные границы озера и проведет работы по очистке дна от иловых отложений, будет организована искусственная подпитка. Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем озеро Талдыколь и его окрестности, где создадут рекреационные зоны, станет очень хорошим местом для отдыха наших горожан, – резюмировал глава Минэкологии.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан