Сохранить или высушить Малый Талдыколь - чего хотят астанчане?

В последнее время в соцсетях развернулись нешуточные баталии вокруг Малого Талдыколя в Нур-Султане. Одни считают, что это болото, другие - что уникальный водоем. Казахстанский блогер Улан Абишев узнал мнение астанчан, сообщает zakon.kz.

Блогер спросил у жителей Нур-Султана, слышали ли они что-нибудь про Малый Талдыколь и про дискуссию.

Про (Малый Талдыколь. - Прим. ред.) слышала, про дискуссию - нет. Я считаю, что природное ничего не нужно уничтожать. Если природа его создала, загадили-то его люди, надо очистить и сохранить, - сказала одна из опрошенных блогером женщин.

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По словам другого жителя столицы, "там действительно было болото".

Года четыре назад начала вода прибывать и смыла расположенную рядом железную дорогу. Почти 1 км железной дороги остался под водой. Потом бассейн поднимали где-то метра на 3-4. Это я знаю, а в каком состоянии сейчас (через четыре года) - я вам сказать не могу, - отметил он.

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Другой мужчина и вовсе сказал, что не знает Малый Талдыколь, но поддержал идею создания на месте водоема зоны отдыха.

Вы знаете, первый раз от вас слышу, - сказали две астанчанки.

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Облагородить - это, конечно, хорошо. Поменьше туда людей пускать, - считает другая жительница Нур-Султана.

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Пускай благоустроят. Средства на это выделяются же, - сказал астанчанин.

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Опрошенная блогером молодежь заявила, что тоже не слышала про водоем. Они поддержали идею высушить Малый Талдыколь.

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Также блогер поинтересовался мнением одной из местных жительниц, которая написала о водоеме в соцсетях.

Каждый раз, когда мы проезжали из поселка (Шалкар. - Прим. ред.) в Целиноград, у нас у всех была мечта - избавиться от этого страшного запаха. Все прекрасно в Нур-Султане, но этот запах - сумасшествие. И вообще это неприятно для будущего нашего, для туризма. (...) Я за осушение , - сказала она.