Мамин поручил усилить эпидконтроль на границе

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, передает zakon.kz.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане находится под контролем. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек – 37%, реанимационных –30%, – говорится в сообщении primeminister.kz.

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В "зеленой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции находятся Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и Шымкент, в "желтой" зоне – Нур-Султан, Алматы и Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В "красной" зоне остаются Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

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На сегодняшний день более 8,2 млн человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, свыше 7,4 млн человек – вторым компонентом.

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В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах глава правительства поручил Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на государственной границе.

Акимам регионов, особенно приграничных, поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, мониторинг уровня заболеваемости и принятие оперативных мер, а также активизировать работу мониторинговых групп. Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и Нур-Султана поручено повысить темпы вакцинации против коронавируса.

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Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития дано поручение продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что единственный путь к сохранению здоровья – это получение прививки от коронавируса.