Будут ли вакцинировать кормящих матерей в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос, планируется ли вакцинация кормящих матерей в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Мы запрашиваем официальную информацию, наличие рекомендаций производителя, только после этого вопрос вносится в нашу комиссию по иммунизации, принимается определенное решение. Поэтому мы запросим все данные. Если производитель укажет в инструкции, что это безопасно для данной категории лиц, то мы тоже у себя будем рассматривать этот вопрос, – сказал глава Минздрава в кулуарах правительства.

Отметим, в России разрешили прививать "Спутником V" кормящих матерей. При этом никаких клинических исследований по применению вакцины не проводили.

Мы должны получить официальный ответ после нашего запроса, чтобы было подтверждение. Также обязательно это должно быть внесено в инструкцию по применению. Я думаю, что это длительный процесс, который займет месяц, может меньше, – добавил Алексей Цой.

Ранее в кулуарах глава Минздрава рассказал, сколько может стоить платная вакцинация в Казахстане. Также пообещал пригласить представителей компании Pfizer на брифинг.

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Тамила Языкова, Нур-Султан