Цой озвучил стоимость зарубежных вакцин

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, сколько может стоить платная вакцинация в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Я не могу сказать, потому что это коммерческий сегмент. Но, в целом, вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, то они колеблются в различных пределах – от 2 до 5 тыс. тенге. Поэтому ценообразование зависит от закупочных цен, – сказал глава Минздрава в кулуарах правительства.

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По его словам, основные дистрибьюторы проинформированы и прорабатывают этот вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который был бы доступен на рынке.

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Как, к примеру, вакцинация от гриппа. Мы закупаем одну вакцину, но при этом даем возможность коммерческому рынку предлагать альтернативные аналоги, – добавил Алексей Цой.

Ранее на заседании правительства он рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, за последние два месяца заболеваемость снизилась в 4,5 раза, а летальность – в 4,8 раза.

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Тамила Языкова, Нур-Султан