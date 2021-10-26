Обязательная вакцинация собак и кошек от COVID-19 в Казахстане не планируется

И.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Бауржан Абызбаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, планируется ли введение в Казахстане обязательной вакцинации кошек и собак за счет владельцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что недавно на выставке Kazagro презентовали вакцину против COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets). В связи с этим они поинтересовались, рассматривает ли МСХ вопрос создания такой же вакцины для других животных, которые контактируют с человеком, например, для собак и КРС.

В случае создания такой вакцины, есть ли вероятность, что владельцев обяжут привить своих питомцев? – поинтересовались журналисты.

Бауржан Абызбаев признал, что такая вакцина действительно разработана нашими учеными.

На сегодняшний день разработкой вакцин занимаются несколько организаций. Вопрос об обязательной вакцинации не стоит, так как от Международного эпизоотического бюро таких рекомендаций не поступало, – пояснил спикер.

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Между тем, по его словам, в странах СНГ животных – собак и кошек – вакцинируют за счет владельцев и по их обращению. Происходит это в частных организациях.

Зафиксировано два-три факта передачи коронавируса от кошки к владельцам или, наоборот, от владельцев к кошкам… в России. В Казахстане не было ни одного случая заболевания КВИ кошек или собак… Конкретных научных исследований или научных подтверждений того, что КВИ стопроцентно передается от человека к животным, нет и не было по всему миру. Мы на связи с наукой и коллегами. Сейчас обсуждается вопрос выработки общих требований и мер по вакцинации животных – кошек и собак. На сегодняшний день точных сроков я назвать не могу. Нам еще от науки нужно получить четкое подтверждение, – резюмировал спикер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан