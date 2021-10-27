Россияне выставили суперсостав на финал Кубка Дэвиса-2021

Сборная России по теннису представила мировой общественности состав теннисистов, которые выступят на финальной стадии Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz.

Первым номером российскую дружину возглавил победитель US OPEN-2021 Даниил Медведев, далее идут шестая ракетка мира Андрей Рублев, Аслан Карацев – победитель Кубка Кремля-2021 и 19-й номер рейтинга, Карен Хачанов (№30), Евгений Донской (№171).

Российская сборная попала в группу "А", где сыграет с командами Испании и Эквадора. Болельщиков тенниса уже на групповой стадии ждет суперматч с вывеской "Россия – Испания". В соревнованиях примут участие 18 команд.

Финальный раунд Кубка Дэвиса-2021 пройдет с 25 ноября по 5 декабря.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутисты-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады.

Сборная Казахстана играет в группе "В" с командами Канады и Швеции.

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