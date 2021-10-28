Массовая драка в Алматинской области – что известно о состоянии школьника

Массовая драка школьников произошла в поселке Пиджим Панфиловского района Алматинской области, в результате которой пострадал подросток, передает Zakon.kz.

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего.

Пациент 2005 года рождения поступил в Панфиловскую межрайонную многопрофильную больницу 27 октября. Общее состояние больного тяжелое за счет полученной открытой черепно-мозговой травмы. пресс-служба Управления здравоохранения Алматинской области

Диагноз: Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Ушибленная рана правой височной области. Травматический шок 2-3-степени. В сознании.

Читайте также: Конфликт школьников перерос в массовую драку в Алматинской области

27 октября в Центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток. В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 106 ч. 2 УК РК, все участники конфликта установлены.

Читайте также: Стали известны подробности массовой драки школьников в Алматинской области