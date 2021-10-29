Ученые прогнозируют сильнейшие магнитные бури

Российские ученые предупредили о крупнейших за несколько лет магнитных бурях, которые начнутся с 30 октября, передает Zakon.kz.

После возросшей солнечной активности в сторону Земли движется облако магнитной плазмы. Оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури. Об этом сообщили РИА Новости в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, накануне выброшенной Солнцем, произойдет рано утром в субботу. Скорость облака – около 800 километров в секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.

Специалисты института рассказали, что за прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 14 вспышек.

В их числе две сильные класса M и одна вспышка максимального класса X. Практически все события произошли на одном участке Солнца, мощные выбросы магнитных полей сопровождались образованием около 30 солнечных пятен, – добавили в лаборатории.

Ученые оценивают вчерашний всплеск солнечной активности, как один из крупнейших, а возможно, самый крупный за последние годы.

Самая крупная вспышка вчерашнего дня классифицирована как X1.0, то есть относится к нижней границе класса X. Экстремально сильными считаются вспышки, начиная с балла X10, то есть в 10 раз более мощные. Вместе с тем, Солнце сейчас находится вблизи нижней точки солнечного цикла и производить экстремально большие вспышки, в принципе, не способно. На этом фоне произошедшая вспышка является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что… с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы, – пояснили исследователи.

Также уточняется, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся почти точно напротив нашей планеты. От этого сила удара будет максимальной.