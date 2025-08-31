#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Сильные магнитные бури прогнозируют 2 сентября

Магнитные бури 2 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 08:43 Фото: Telegram/lpxras
2 сентября на Земле ожидаются магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

Более точный прогноз геомагнитного воздействия и времени прихода плазмы после выброса на Солнце ожидается в течение суток. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые предупреждают, что "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды.

Фото: Telegram/lpxras

Ранее ученые предупредили о сохранении высокого уровня активности на Солнце с рисками для Земли.

Фото Алия Абди
Алия Абди
