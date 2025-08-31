Сильные магнитные бури прогнозируют 2 сентября
Фото: Telegram/lpxras
2 сентября на Земле ожидаются магнитные бури, сообщает Zakon.kz.
Более точный прогноз геомагнитного воздействия и времени прихода плазмы после выброса на Солнце ожидается в течение суток. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые предупреждают, что "основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы", которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии звезды.
Фото: Telegram/lpxras
Ранее ученые предупредили о сохранении высокого уровня активности на Солнце с рисками для Земли.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript