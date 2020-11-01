В Казахстане растет доля современной торговли

Выступая на онлайн-форуме для партнеров Magnum, председатель правления крупней торговой сети Казахстана Азамат Османов осветил тему влияния непростой макроэкономической ситуации на торговый бизнес.

Несмотря на сложности, мы видим, что крупный бизнес работает и сфокусирован на поддержании своей деятельности как никогда. В стороне не остается и государство: оно активно поддерживает социальные инициативы, - рассказал он. - Сегодня мы очень стараемся "крутить педали", не сбавлять динамику и скорость роста.

По словам председателя правления Magnum Азамата Османова, на сегодняшний день компания гордится тем, что имеет более 4 млн постоянных покупателей и огромный коллектив – более 12 тыс. сотрудников. За год Magnum открывает 105 новых магазинов, в основном – малого формата, который стал более востребованным за время пандемии. К концу года Magnum будет представлен в 12 городах 197 магазинами, причем, компания выходит и на зарубежный рынок – 2 магазина откроется в Ташкенте.

Во многом благодаря активному развитию Магнума, в Казахстане растет и доля современной торговли – если в прошлом году она была чуть выше 30% в целом от рынка, то сейчас уже 40%. Это способствует не только прозрачности рынка и контролю за качеством продукции, но и развитию МСБ – поставщиков, которые получают больше возможностей для реализации своего товара. Так, за год их количество у Magnum выросло до более 1200 компаний.

Задел для роста остается очень большой: в соседней России доля современной торговли – более 75% от рынка в целом, в Китае, Европе, США – и вовсе около 90%. "Традиционная торговля" в виде базаров и магазинов, остающихся в "серой зоне", постепенно уходит в прошлое.

Мы верим, что к 2023-2024 годам современная розница должна принять пальму первенства у традиционной, – говорит Азамат Османов.

Стремясь диверсифицировать портфель и источники финансирования, Magnum планирует уже в первом квартале следующего года выйти на фондовый рынок со своими облигациями – именно таким путем развиваются все крупнейшие торговые сети в мире.

В успехе на бирже компания не сомневается: Magnum является лидером по показателю top of mind – это первый бренд, который вспоминается покупателям при упоминании товарной категории. В ответ на вопрос, где вы совершаете покупки, первым в 43% случаев называют именно его.