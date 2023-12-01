Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как в Казахстане будут бороться с торговлей людьми

Как в Казахстане будут бороться с торговлей людьми Фото: unsplash
Правительство Казахстана приняло постановление от 28 ноября 2023 года "Об утверждении Плана мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2024 - 2026 год", сообщает Zakon.kz.

План включает в себя 55 различных мероприятий, в том числе:

  • Разработка стандартных операционных процедур по выявлению и перенаправлению жертв торговли людьми, в том числе с использованием мобильного приложения, с целью идентификации и оказания им комплексной помощи.

Проведение совместных, межведомственных, профилактических и других мероприятий:

  • по противодействию преступной деятельности, в том числе транснациональной, связанной с торговлей людьми;
  • по перекрытию каналов незаконной миграции и торговли людьми, в том числе в рамках приграничного сотрудничества;
  • по предотвращению принудительного труда на строительных объектах, крестьянских хозяйствах, эксплуатации детского труда на хлопковых полях, табачных плантациях, и других, в том числе с привлечением НПО;
  • по предотвращению сексуальной эксплуатации, организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества, в том числе с привлечением органов здравоохранения и СПИД-центров для профилактики и выявления ВИЧ-инфицированных лиц;
  • по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей новорожденными/малолетними детьми. 

Кроме того, планируется принятие дополнительных организационных мер, направленных на совершенствование деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию уголовных дел, связанных с торговлей людьми, а также обмен информацией по фактам причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов к принятию решений и осуществлению деятельности, способствующей торговле людьми.

План также предусматривает:

  • оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми через НПО;
  • оказание содействия в трудоустройстве лицам, ставшим жертвами торговли людьми, в рамках действующего законодательства о социальной защите;
  • организация и совершенствование работы «телефонов доверия», «горячих линий» по вопросам противодействия торговле людьми. 

Документ также включает мероприятия по сотрудничеству с компетентными органами других стран и доругие организационно-профилактические меры, подготовку кадров для работы в этой сфере.

Вместе с тем акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано в месячный срок разработать и утвердить региональные планы по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2024 - 2026 годы.

Материал по теме

Торговля людьми: в какие страны чаще всего вывозят казахстанцев

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Читайте также

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Нурлан Масимов не смог обжаловать обвинительный приговор
Нурлан Масимов не смог обжаловать обвинительный приговор
Казахстанцам будут оказывать экстренную психологическую помощь при ЧС
Казахстанцам будут оказывать экстренную психологическую помощь при ЧС
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: