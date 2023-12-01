Как в Казахстане будут бороться с торговлей людьми

Правительство Казахстана приняло постановление от 28 ноября 2023 года "Об утверждении Плана мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2024 - 2026 год", сообщает Zakon.kz.

План включает в себя 55 различных мероприятий, в том числе:

Разработка стандартных операционных процедур по выявлению и перенаправлению жертв торговли людьми, в том числе с использованием мобильного приложения, с целью идентификации и оказания им комплексной помощи.

Проведение совместных, межведомственных, профилактических и других мероприятий:

по противодействию преступной деятельности, в том числе транснациональной, связанной с торговлей людьми;

по перекрытию каналов незаконной миграции и торговли людьми, в том числе в рамках приграничного сотрудничества;

по предотвращению принудительного труда на строительных объектах, крестьянских хозяйствах, эксплуатации детского труда на хлопковых полях, табачных плантациях, и других, в том числе с привлечением НПО;

по предотвращению сексуальной эксплуатации, организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества, в том числе с привлечением органов здравоохранения и СПИД-центров для профилактики и выявления ВИЧ-инфицированных лиц;

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей новорожденными/малолетними детьми.

Кроме того, планируется принятие дополнительных организационных мер, направленных на совершенствование деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию уголовных дел, связанных с торговлей людьми, а также обмен информацией по фактам причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов к принятию решений и осуществлению деятельности, способствующей торговле людьми.

План также предусматривает:

оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми через НПО;

оказание содействия в трудоустройстве лицам, ставшим жертвами торговли людьми, в рамках действующего законодательства о социальной защите;

организация и совершенствование работы «телефонов доверия», «горячих линий» по вопросам противодействия торговле людьми.

Документ также включает мероприятия по сотрудничеству с компетентными органами других стран и доругие организационно-профилактические меры, подготовку кадров для работы в этой сфере.

Вместе с тем акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано в месячный срок разработать и утвердить региональные планы по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2024 - 2026 годы.

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Постановление вводится в действие со дня его подписания.