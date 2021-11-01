Где в Казахстане самая высокая зарплата

По данным Бюро национальной статистики, в ІІІ квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 243 667 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года достиг 119,3 %, реальной – 109,8 %, сообщает Zakon.kz.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 501 тыс. тенге (в 2,1 раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности – 452,8 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 369,5 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере информации и связи – 331,1 тыс. тенге (в 1,4 раза соответственно). Бюро нацстатистики

При этом низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 154,9 тыс. тенге и сельского, лесного и рыбного хозяйства – 167,5 тыс. тенге.

Из регионов самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 419,1 тыс. тенге, что в 1,7 раза выше среднереспубликанского показателя. В Туркестанской области ее величина составила 181,1 тыс. тенге, что на 25,7% ниже среднего уровня по стране.

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