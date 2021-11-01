В ЦОНах произошел технический сбой 

В ЦОНах Казахстана произошел технический сбой, передает Zakon.kz.

В связи с техническими сбоями получение государственных услуг через операторов ЦОНов по-прежнему недоступно, – сказали в пресс-службе службе "Правительства для граждан".

Специалисты АО "Национальные информационные технологии" и Госкорпорации работают над решением возникшей проблемы.

Все услуги доступны в режиме онлайн на портале электронного правительства, через telegram-бот Egovkzbot 2.0 и мобильное приложение Egov mobile.

В случае необходимости можно обратиться за консультацией к сотрудникам в секторах самообслуживания, расположенных в ЦОНах, – сообщили в Госкорпорации.

12 октября казахстанцы не могли получить сведения о штрафах.

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