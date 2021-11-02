Умер старейший ветеран Великой Отечественной войны в России

В Северной Осетии скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал на странице в Facebook глава республики Сергей Меняйло.

Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории.... Тимофей Георгиевич был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Дошел до Австрии… – говорится в сообщении.