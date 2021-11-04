Что играет важную роль в развитии МСБ в моногородах Казахстана. Об этом рассказал президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Важную роль в диверсификации экономики моногородов и развитии МСБ играют "якорные" проекты. Правительством реализуется 79 "якорных" проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 20 тыс. рабочих мест, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

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Однако в трех моногородах реализация "якорных" проектов остановлена, в Аксае эти проекты недозагружены. Из 19 вновь запланированных проектов 14 проектов, или почти 75%, приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области. Касым-Жомарт Токаев

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Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.

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