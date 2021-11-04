Появились новые подробности спецоперации Антикора

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал подробности спецоперации, проведенной Антикором в городах Нур-Султан, Шымкент и в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях, передает Zakon.kz.

В начале недели антикоррупционной службой изобличены менеджеры НАНОЦ по Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областям и центрального аппарата. Все они в течение длительного времени на системной основе получали незаконные вознаграждения за изменение данных по животным в системе "ИСЖ", – сказал глава Антикоррупционной службы на совещании по вопросам развития моногородов с участием главы государства в Экибастузе.

Подведомственная организация МСХ – Национальный аграрный научный центр (НАНОЦ).

Более того, сотрудники НАНОЦ сами создают такие коррупционные схемы. В Актюбинской области на днях изобличен менеджер НАНОЦ, который через свои ИП, оформленные на ближайших родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. Он сам выходил на фермеров, сам от них оформлял заявки и финансовые документы. Еще и сам вносил изменения в системе. Цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман. При обыске обнаружены документы, указывающие на получение им более 300 млн тенге. Марат Ахметжанов

Также, по его словам, зарегистрировано дело по факту злоупотребления должностными лицами МСХ, которые еще в 2019 году закупили оборудование на 886 млн тенге для интеграции информационных систем в сфере сельского хозяйства.

Однако должная интеграция до сегодняшнего дня не сделана. Марат Ахметжанов

Как отметил глава Антикора, "это только часть выявленных коррупционных схем, по которым агентством в настоящее время расследуются уголовные дела".

По итогам в адрес правительства будет внесено соответствующее представление с постановкой вопроса об ответственности всех виновных лиц. Марат Ахметжанов

1 ноября стало известно, что Антикоррупционная служба провела спецоперацию в городах Нур-Султан, Шымкент и в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях. В ведомстве заявили, что все задержания "связаны с хищением субсидий для сельского хозяйства".

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Позже в ведомстве озвучили подробности данной спецоперации.

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В связи с этим власти начали антикоррупционный анализ в сфере субсидирования сельхозпроизводителей.

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4 ноября президент Казахстана прокомментировал данную ситуацию.

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Позднее аким Актюбинской области высказался о спецоперации Антикора в сфере субсидирования сельхозпроизводителей.

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