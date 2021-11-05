Россия остановила транзит угля из Казахстана – что говорят в МИИР

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прокомментировали заявление Киева о блокировке транзита казахстанского угля, сообщает Zakon.kz.

Разъяснения последовали после слов главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. Он утверждал, что "Москва остановила транзит угля из Казахстана в Украину".

По его словам, как отмечает РИА Новости, были заблокированы все поставки в ноябре.

РЖД не подтверждает "проезд вагонов с таким углем" через Россию, – написал он в Telegram.

Также Герус уточнил, что ограничение наложили только на энергетический уголь, оно не затрагивает поставки коксующегося угля.

В МИИР прояснили ситуацию.

Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, – заключили в пресс-службе.