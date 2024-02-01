Мишустин и Смаилов обсудили транзит казахстанского угля по России

В Алматы состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.

В частности, детально обсуждены вопросы транзита казахстанского угля по территории РФ, а также устранения проблем в части въезда казахстанских перевозчиков в Россию.

Алихан Смаилов подчеркнул, что благодаря политической воле глав двух государств отношения РК и РФ развиваются поступательно, на принципах взаимного уважения.

"Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил 24 млрд долларов", – сказал он.

По словам главы Правительства, Казахстан уделяет большое внимание развитию межрегионального и приграничного взаимодействия. Эффективной площадкой в этом направлении является Форум межрегионального сотрудничества.

"Уверен, что текущий год будет насыщенным в плане совместных мероприятий и взаимных контактов на различных уровнях. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям", – отметил Алихан Смаилов.

Михаил Мишустин поблагодарил за традиционное гостеприимство и отметил, что Россия придает приоритетное значение вопросам укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.

"Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях. Предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана", – сказал председатель правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Мишустин прилетел в Казахстан. Глава правительства России примет участие в заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступит на заседании форума Digital Almaty 2024.