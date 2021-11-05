Хет-трик Михайлиса не помог "Барысу" обыграть "Трактор"

5 ноября хоккейный клуб "Барыс" на своей площадке в рамках чемпионата КХЛ принимал одного из лидеров Восточной конференции – "Трактор", сообщает Zakon.kz.

Матч получился очень интересным от начала до конца. Команды играли на переменных курсах, владея и меняя преимущество во встрече. Счет в поединке был открыт хозяевами льда, на 15-й минуте отличился Мэттью Фрэттин. Но за полминуты до окончания первого периода челябинцы из проигрывающей команды превратились в лидирующую. "Трактор" забил две шайбы в течение 12 секунд – отличились Альберт Яруллин и Виталий Кравцов.

Но с началом второго отрезка времени столичные хоккеисты сначала восстановили равновесие, а затем снова вышли вперед – 3:2. Порадовал болельщиков на "Барыс Арене" их любимчик – Никита Михайлис, оформивший дубль.

В третьем периоде казахстанские хоккеисты увеличили преимущество с разницей в две шайбы, гол снова забил Никита Михайлис. Но гости не пали духом, и вскоре были вознаграждены за это. Два Сергея, Калинин и Телегин, сравняли счет в этом боевом противостоянии – 4:4.

А в овертайме победу челябинцам принес Виталий Кравцов – 5:4.

Куандык Шынасилов