Коврики с изображением храма изъяли из продажи в Алматы

Компания "Леруа Мерлен", продававшая коврики с изображением храма, принесла публичные извинения, передает Zakon.kz.

Мы приносим глубочайшие и искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Мы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства верующих людей, - рассказал представитель компании.

Он отметил, что товар изъят из продажи и поблагодарил священнослужителя за реакцию и неравнодушие.

Нам очень жаль, что сложилась подобная ситуация. Мы с уважением относимся к любым конфессиям. Данные коврики относятся к категории сезонных товаров. Для них использовались различные зимние пейзажи, в числе которых оказался и этот. В данный момент мы разбираемся в причинах произошедшего. Тем не менее до окончания разбирательства, мы приняли решение снять товар с продажи. Мы обязательно предпримем меры для исключения подобных ситуаций в будущем, - добавил представитель.

Ранее ключарь Вознесенского кафедрального собора протоиерей Александр Суворов возмутился тем, что обнаружил в продаже на сайте магазина придверные коврики с изображением храмов.