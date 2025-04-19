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Мир

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

храм Гроба Господня, благодатный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 17:06 Фото: x.com/LenaHappyNova
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздает его всем присутствующим верующим, в том числе казахстанским, сообщает Zakon.kz.

Накануне Пасхи миллионы верующих по всему миру ожидали восхождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня. Это событие символизирует нерукотворный свет воскрешения Иисуса Христа.

Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова. Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздает его всем присутствующим верующим. В Казахстан доставит Благодатный огонь протоиерей Игорь Светличный, клирик Свято-Никольского собора города Алматы. Он возглавляет группу, которая привезет в ночь с 19 на 20 апреля в Казахстан благодатный огонь.

20 апреля в 17:00 святыню привезут в Вознесенский кафедральный собор Алматы.

Верующие считают, что если Благодатный огонь не сойдет, то на Земле начнется время антихриста.

Полиция Израиля 19 апреля 2025 года усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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