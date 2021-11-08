Тургумбаев о взрыве на шахте: Подозреваемых пока нет

Уголовное дело возбудили по факту взрыва на шахте в Карагандинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

До сих пор расчищаются завалы. По предварительным данным, был взрыв метана. Сейчас проходят процедуры исследования шахты, что явилось причиной взрыва и гибели наших граждан. В течение суток ни одно экспертное исследование не проводится. По результатам экспертизы, данных заключением специалистов, будет принято законное решение. В настоящее время по факту гибели людей и по факту взрыва возбуждено уголовное дело, – сказал глава МВД в кулуарах Мажилиса.

По его словам, пока подозреваемых нет.

Стоит отметить, что правительственный час в Мажилисе начался с минуты молчания. Депутаты почтили память погибших в Карагандинской области шахтеров.

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7 ноября на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел внезапный взрыв с выбросом метана. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь – в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шестеро шахтеров. Начато расследование.

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Позднее глава МЧС Казахстана сообщил, что семьям всех погибших будет выплачено десятилетнее денежное содержание.

Тамила Языкова, Нур-Султан