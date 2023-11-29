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Законодательство РК

Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве молодой женщины в Риддере

Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве молодой женщины в Риддере Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области подозреваемый в убийстве молодой женщины до сих пор находится в розыске, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что в Риддере убили молодую женщину, а подозреваемый подался в бега. В полиции прокомментировали данную информацию. 

"По данному факту 17 ноября начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК (убийство)", – рассказали в полиции. 

Как отметили в полиции, в настоящее время подозреваемого установили и объявили в розыск, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

"Органом досудебного расследования проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств, в том числе назначены судебные экспертизы", – говорится в сообщении. 

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев дал поручения МВД по делу Бишимбаева.

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Риддер
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