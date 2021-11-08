Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщила, что его вывезли из тюрьмы Рустави на вертолете в неизвестном направлении, передает Zakon.kz.

Предполагается, что его перевезли в горийский военный госпиталь. Сегодня консилиум заключил, что Михаил Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации, заявил личный врач заключенного, – пишет rt.ru.

Читайте также: "Свободу Мише" - В Грузии прошел митинг в поддержку Саакашвили

При этом на его странице в Facebook появилось обращение, в котором Саакашвили заявил, что готов умереть от голода.

Ранее Минюст Грузии показал несколько видео, на которых экс-президент ест в окружении врачей. Сам он после этого сказал, что "не принимает никакой еды", а это были витамины и минералы.

Саакашвили приехал в Грузию из Украины 1 октября и был задержан. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, по двум из них уже вынесены заочные приговоры. Также сообщалось, что здоровье Саакашвили, отбывающего наказание в Руставской тюрьме, находится в критическом состоянии.