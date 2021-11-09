Кому запретят посещать ТРЦ в Алматы

Алматинцы с "синим" статусом в Ashyq смогут посещать торгово-развлекательные центры в будние дни, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил заместитель главного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов.

Такое разъяснение он дал после появления информации о том, что непривитым алматинцам могут запретить посещать ТРЦ и в будни.

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Ранее о возможном запрете рассказала заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаева.

Обсуждается решение, чтобы торгово-развлекательные центры могли посещать только лица с "зеленым" статусом, - сказала она.

По словам Байбагулова, запрет продолжает действовать в выходные дни.

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Не планируется введение запрета на посещения ТРЦ лиц с нейтральным статусом в будние дни, запрет действует только в выходные, - уточнил он.

"В выходные дни для посещения всех объектов Ashyq допускается только "зеленый" статус. В будние дни - нейтральный и "зеленый" статус", - добавил Байбагулов.

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