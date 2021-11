Загрязненный воздух повышает риск развития депрессии – исследователи

Неожиданную опасность загрязненного воздуха назвали китайские и американские ученые, передает Zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в Proceedings of the National Academies of Sciences.

В эксперименте исследователей из Института развития мозга имени Либера, Университета Джонса Хопкинса и Пекинского университета приняли участие 352 живущих в столице Китая добровольца. На основе генотипирования для каждого из них ученые рассчитали балл риска развития депрессии, принимая во внимание лишь генетические показатели. После этого исследователи установили, насколько испытуемые были подвержены влиянию грязного воздуха за последние полгода.

В дальнейшем участники эксперимента прошли ряд когнитивных тестов, а ученые отслеживали, какие области мозга у них активировались. К слову, тест контрольная группа проходила в стрессовой обстановке. Как выяснилось, нейронные сети разрушались как за счет работы генов, связанных с депрессией, так и под воздействием грязного воздуха.

Ученые также сравнили нейронные сети, полученные из тканей мозга умерших людей, с нейронными сетями участников эксперимента. Так, у людей с высокой генетической предрасположенностью к депрессии, живших в более загрязненных районах, ответственные за нее гены экспрессировались чаще. Этот же набор генов участвует в процессах, связанных с воспалением.