Загрязнение воздуха повышает риск развития диабета – исследование

Вдыхание загрязненного воздуха повышает риск развития диабета второго типа. Исследование показало, что вдыхание воздуха с высоким содержанием частиц PM2.5 приводит к повышению уровня сахара в крови, сообщает Zakon.kz.

При вдыхании частицы PM2.5, которые в 30 раз тоньше пряди волос, могут попадать в кровь и вызывать ряд респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает The Guardian.



Исследование является частью продолжающегося изучения хронических заболеваний в Индии, начатого в 2010 году. Оно впервые посвящено изучению связи между воздействием PM2.5 на окружающую среду и диабетом второго типа в Индии.

По данным исследования, среднегодовой уровень PM2.5 в Дели составляет 82-100 мкг/м3, а в Ченнае – 30-40 мкг/м3, что во много раз превышает предельно допустимые ВОЗ значения в 5 мкг/м3. Национальные стандарты качества воздуха в Индии составляют 40 мкг/м3.

В Индии также велико бремя неинфекционных заболеваний, включая диабет, гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания: 101 млн человек страдают диабетом, а около 136 млн человек имеют преддиабетное состояние.

В исследовании ученые наблюдали за когортой из 12 тыс. мужчин и женщин в Дели и Ченнае с 2010 по 2017 год и периодически измеряли уровень сахара в крови. Используя спутниковые данные и модели воздействия загрязнения воздуха, они определили уровень загрязнения воздуха в населенном пункте каждого участника в указанный период времени.



Было установлено, что воздействие PM2.5 в течение одного месяца приводит к повышению уровня сахара в крови, а длительное воздействие в течение одного года и более – к увеличению риска развития диабета. На каждые 10 мкг/м3 увеличения среднегодового уровня PM2.5 в этих двух городах риск развития диабета возрастал на 22%.

"Учитывая патофизиологию индийцев – низкий индекс массы тела с высокой долей жира, мы более склонны к диабету, чем западное население". Научный сотрудник Центра по борьбе с хроническими заболеваниями в Дели Сиддхартха Мандал

По его словам, к изменению образа жизни за последние 20-30 лет добавилось загрязнение воздуха, которое способствует увеличению бремени диабета.

Другое исследование, проведенное на той же группе населения в Дели, показало, что среднегодовое воздействие PM2.5 в Дели (92 мкг/м3) приводит к повышению уровня артериального давления и увеличению вероятности развития гипертонии.



В совокупности эти исследования показывают, что превышение безопасного уровня PM2.5 в воздухе индийских городов вызывает диабет и гипертонию, которые могут привести к атеросклерозу, сердечным приступам и сердечной недостаточности.