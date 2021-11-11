Коронавирус активирует "немого убийцу" – врач

О "немом убийце", которого активирует коронавирусная инфекция, рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев, передает Zakon.kz.

COVID-19 поражает нервную систему, с чем, собственно, и связаны искажение или потеря запаха и вкуса. Когда это происходит, наступает, в частности, дисрегуляция, дезадаптация артериального давления. Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое, – отметил в интервью радио Sputnik кардиолог.

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Доктор медицинских наук объяснил, к каким последствиям может привести дезадаптация давления после перенесенной КВИ.

Артериальное давление называют "немой убийца". Если при постковидных изменениях, при дезадаптации (давления. – Прим. ред.), человек, который всегда ходил с давлением 140, начинает ходить с давлением 160-180, соответственно, этот пациент из "нормотоника", то есть человека с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников. Заурбек Шугушев

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Также он объяснил, чем особо опасно это нарушение при постковидном синдроме.

Высокое артериальное давление потихоньку приводит к дисфункции сосудистой стенки – эндотелия. Раньше это занимало годы, а при постковиде (постковидном синдроме. – Прим. ред.) это может занимать недели. Очень часто это более злостная гипертония, которая приводит к более отрицательным моментам для сердца и сосудов. Возрастает риск инфаркта или инсульта. Заурбек Шугушев

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Вакцинация, как подчеркнул кардиолог, поможет легче перенести атаку коронавируса и избежать тяжелых последствий для организма.