Депутаты подвергли критике деятельность частных судебных исполнителей  

Проводимая некоторыми банками второго уровня политика и деятельность частных судебных исполнителей подверглись критике депутатов на пленарном заседании Сената парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенаторы Аскар Шакиров, Владимир Волков и Ляззат Сулеймен обратились с депутатским запросом к премьер-министру страны с тем, чтобы правительство приняло меры в отношении банков и ЧСИ в части действий по взиманию долгов с граждан.

Триггером к подготовке этого депутатского запроса стал трагический случай выселения семьи из жилого дома в городе Алматы, приведший к человеческим жертвам, – сказала Сулеймен.

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По ее словам, проведенный анализ показал, что торги с залоговым имуществом являются питательной средой для коррупционных проявлений. Это позволяет банкам и частным судебным исполнителям приобретать на торгах недвижимость должников по заниженной стоимости, а иногда и в неограниченном количестве. Зарегистрированы факты, когда один человек выкупал несколько квартир.

По сведениям НПО, зачастую на торгах через подставные лица приобретается жилище должников по заниженной стоимости. В отдельных случаях на одно лицо выкупается несколько квартир. По информации Минюста, с 2016-го по октябрь 2021 года судебными исполнителями на торгах было реализовано 1406 тысяч единиц залогового недвижимого имущества. 464 должника самостоятельно реализовали свое имущество, 195 должников выселены, из них 74% – из единственного жилья,– сообщила парламентарий.

Кроме того, нередки факты, когда все участники торгов так или иначе были связаны между собой. Так, по результатам проверки Генпрокуратурой деятельности Республиканской палаты ЧСИ по соблюдению законности проведения электронных торгов с 2015 по 2018 год установлено, что в условиях отсутствия конкурентной среды банки приобрели имущество в 78% торгов, при этом цена была занижена в среднем на 30%. В 320 случаях подача заявок на онлайн-участие производилась с одних и тех же локальных сетевых адресов, принадлежащих банкам. В 52 случаях вторые участники, формально обеспечивающие легитимность торгов, также являлись участниками банков.

С 1 июля по 30 сентября 2021 года в административные суды республики поступило свыше семи тысяч дел, из которых 2338 исков по обжалованию действий частных судебных исполнителей. Жалобы граждан обусловлены нарушением ЧСИ норм действующего законодательства, прав сторон исполнительного производства при наложении ареста на имущество должника, а также отсутствием транспарентности в деятельности ЧСИ и надлежащего госконтроля в этой сфере, – отметила депутат.

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В связи с этим для защиты интересов кредиторов и должников сенаторы предложили предпринять меры по совершенствованию законодательства.

Предлагаем установить запрет на взыскание единственного жилья граждан, включить в соответствующие НПА норму, исключающую участие банков в торгах по реализации заложенного имущества заемщиков, рассмотреть возможность предоставления отсрочки по банковскому займу при невыполнении заемщиком условий договора до улучшения им своего финансового положения, установить запрет на взыскание банками имущества заемщика, не предусмотренного договором банковского займа, и принять меры по госконтролю над деятельностью частных судебных исполнителей, усилению их ответственности за ненадлежащее исполнение должностных полномочий, повышению их профессионального уровня, – заключила Сулеймен.

Оксана Скибан, Нур-Султан