Сможет ли эстонка Анетт Контавейт выиграть итоговый "Мастерс"

11 ноября 2021, 16:11
Фото: instagram/anett_kontaveit

Последние три недели теннисный мир удивлен серьезными результатами представителя Эстонии – 25-летней Анетт Контавейт, сообщает Zakon.kz.

Восьмая ракетка мира, эстонская теннисистка, выиграла подряд два титула на турнирах в Москве и Румынии. Это позволило спортсменке в последний момент попасть в список итогового турнира WTA.

Думала, что после Москвы мне станет легче. И что после Клужа станет легче. Не стало. Мне хочется показывать максимум. Хочу хорошо играть и побеждать. Не думаю, что смогу получить удовольствие от турнира, – приводит слова Контавейт пресс-служба WTA.


Фото: instagram/anett_kontaveit

Анетт уже выиграла свой стартовый поединок в Гвадалахаре, переиграв представительницу Чехии, третью ракетку мира Барбору Крейчикову – 6:3, 6:4. Тем самым, эстонка не проигрывает 11 матчей подряд и 19 игр из последних 20. Подопечная российского специалиста Дмитрия Турсунова, с которым она работает три месяца, за это время стала чемпионкой на четырех турнирах. Проиграла она всего лишь три матча при 26 выигранных.

Куандык Шынасилов


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