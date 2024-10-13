Янник Синнер выиграл второй "Мастерс" подряд

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер выиграл второй турнир серии "Мастерс" подряд, сообщает Zakon.kz.

13 октября 2024 года он победил на соревнованиях данной категории в Шанхае, в финале обыграв серба Новака Джоковича – 7:6 (7:4), 6:3.

В августе Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати (США). Там он в финале обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. В марте 2024 года Янник победил на "Мастерсе" в Майами (США), в финале одолев болгарина Григора Димитрова.

Титул в Шанхае стал 17-м в карьере 23-летнего Янника Синнера, четвёртым серии "Мастерс". Итальянец выиграл седьмой трофей в 2024 году, в том числе два турнира "Большого шлема".

Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Анна Данилина и представительница России Ирина Хромачева стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Ухане в парном разряде.