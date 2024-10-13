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Янник Синнер выиграл второй "Мастерс" подряд

Янник Синнер Фото: АТР
Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер выиграл второй турнир серии "Мастерс" подряд, сообщает Zakon.kz.

13 октября 2024 года он победил на соревнованиях данной категории в Шанхае, в финале обыграв серба Новака Джоковича – 7:6 (7:4), 6:3.

В августе Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати (США). Там он в финале обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. В марте 2024 года Янник победил на "Мастерсе" в Майами (США), в финале одолев болгарина Григора Димитрова.

Титул в Шанхае стал 17-м в карьере 23-летнего Янника Синнера, четвёртым серии "Мастерс". Итальянец выиграл седьмой трофей в 2024 году, в том числе два турнира "Большого шлема".

Ранее стало известно, что казахстанская теннисистка Анна Данилина и представительница России Ирина Хромачева стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Ухане в парном разряде.

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