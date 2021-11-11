Назарбаев назвал ключевую задачу "Самрук-Қазына"

На заседании Совета по управлению АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева был заслушан доклад председателя правления фонда Алмасадама Саткалиева об итогах деятельности ФНБ за девять месяцев текущего года, его основных стратегических целях и ключевых приоритетах развития, передает Zakon.kz.

Участники заседания одобрили представленную Стратегию развития АО "ФНБ "Самрук-Қазына" на 2022-2031 годы, которая предусматривает увеличение инвестиций для реализации инфраструктурных, экпортоориентированных и импортозамещающих проектов в реальном секторе экономики Казахстана, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елбасы.

Членами совета также были приняты к сведению концептуальные подходы АО "ФНБ "Самрук-Қазына" по переходу к низкоуглеродному развитию. При этом была отмечена необходимость сохранения разумного баланса между энергетической и экологической безопасностью.

Нурсултан Назарбаев поддержал предложенные цели АО "ФНБ "Самрук-Қазына" по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Кроме того, Елбасы отметил важность повышения устойчивости цепочек поставок энергии, развития местного содержания, диверсификации экономики, в том числе путем создания современных производств в целях наполнения внутреннего рынка отечественными товарами и увеличения доли экспорта.

Отдельное внимание было уделено вопросу сотрудничества АО "ФНБ "Самрук-Қазына" с ведущими зарубежными суверенными фондами благосостояния. В данном контексте Елбасы подчеркнул высокую динамику развития отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, указав на их уникальный опыт и инвестиционные возможности, которые крайне важны для экономики Казахстана на пути ее модернизации.

Объединение усилий в рамках международного сотрудничества ускорит намеченные преобразования АО "ФНБ "Самрук-Қазына", способствуя эффективной диверсификации экономики. Таким образом, ключевой задачей фонда ставится реализация целей, которые отражены в новой Стратегии развития, – сказал Первый Президент Казахстана.