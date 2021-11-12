Взрыв на шахте в Караганде: до конца дня в МЧС пообещали разобрать завалы

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин рассказал о ситуации в Карагандинской области, где произошел взрыв на шахте "Абайская", передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что все работы на данном угольном разрезе приостановлены, сейчас там находится государственная комиссия.

В результате выброса было установлено, что одномоментно в шахте произошел выброс более 8 тыс. кубических метров метана. Мы наблюдали резкий всплеск свыше 41% концентрации метана именно в забое. Произошел отвал горной массы порядка 100 тонн. На сегодняшний день работы по уборке отвалов продолжаются. Я думаю, что к концу дня они будут завершены, – сказал Юрий Ильин во время правительственного часа в Сенате.

Министр сообщил, что после правительственного часа поедет в Карагандинскую область для выяснения причин возникновения аварии.

Неоднократно нами было акцентировано внимание на неудовлетворительное состояние промышленной безопасности на объектах "АрселорМиттал Темиртау". Инспекторами на постоянной основе выявлялись систематические нарушения требований безопасности, связанные с ведением горных работ, предварительной дегазацией угольных пластов, отсутствием систем автоматического определения концентраций метана на некоторых участках, – заявил Ильин.

По его словам, в судебные органы направлялись исковые заявления на приостановление ведения горных работ на опасных участках угольных шахт. Но судом решения о приостановлении опасных участков не поддерживаются и накладываются только административные штрафы.

Санкции и суммы налагаемых административных штрафов незначительны по отношению к проверяемым субъектам, что приводит к нивелированию ответственности за их нарушение. На практике сложилась тенденция, что экономичнее заплатить административный штраф, – добавил глава МЧС.

7 ноября на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел внезапный взрыв с выбросом метана. На момент аварии там работали 64 человека, из них восемь – в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шестеро шахтеров. Начато расследование.

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8 ноября глава МВД сообщил, что подозреваемые пока не установлены.

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Тамила Языкова, Нур-Султан