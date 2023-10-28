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Предварительную причину взрыва на шахте Костенко назвали в АМТ

Предварительную причину взрыва на шахте Костенко назвали в АМТ Фото: pixabay
В АО "АрселорМиттал Темиртау" назвали предварительную причину взрыва на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В компании рассказали, что на момент аварии в шахте им. Костенко находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Создан штаб. Аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый замгенпрокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы находятся шахте им. Костенко.

"Предположительно в лаве произошел взрыв газометана", – говорится в сообщении АО "АрселорМиттал Темиртау".

В связи с происшествием на шахте им. Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии 8 (7172) 70-41-08, 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70.

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28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. Позднее количество погибших увеличилось до 11-ти.

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