Президент реагирует быстрее, чем министерство – сенатор главе МЧС

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Мухтар Кул-Мухаммед попросил министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина проявить оперативность в работе, передает корреспондент Zakon.kz.

Хочу отметить одно, порой по некоторым инцидентам и ЧП глава государства быстрее реагирует, чем ответственные работники вашего министерства. Вот этой оперативности вам не хватает. В будущем вы должны это учесть, – сказал Мухтар Кул-Мухаммед во время правительственного часа.

Он отметил, что со стороны президента для работы ведомства сделано все. Напомнил, что 9 сентября был подписан указ об образовании Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Вы не новичок в этом деле, много лет работаете в этой системе. Я посмотрел бюджет на следующий год, и многие заявки вашего министерства поддержаны. Как уже сказали в докладе, вы хотите инициировать еще целое множество законодательных актов. На самом деле у нас многие требования промышленной безопасности и инструкции отстали от времени. Из-за этого и возникает целое множество аварийных ситуаций. Если вы не успеваете по разработке этих законопроектов, комитет готов помочь. Тем более в нашем комитете есть крупный специалист в этой сфере, который проработал всю жизнь на индустриальных предприятиях Центрального Казахстана, – Сергей Ершов. Мы готовы вам помочь, – добавил сенатор.

Ранее глава МЧС рассказал о ситуации в Карагандинской области, где произошел взрыв на одной из шахт. Он пообещал, что до конца дня там разберут завалы.

7 ноября на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел внезапный взрыв с выбросом метана. На момент аварии там работали 64 человека, из них восемь – в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шестеро шахтеров.

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8 ноября глава МВД сообщил, что подозреваемые пока не установлены.

Тамила Языкова, Нур-Султан