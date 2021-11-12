Памяти Николая Макиевского: от рабочего до вице-премьера, от прихожанина до диакона

12 ноября исполняется 80 лет со дня рождения Николая Макиевского – известного общественно-политического деятеля, прошедшего путь от строителя до заместителя председателя Совета Министров Казахской ССР, вице-премьера Республики Казахстан, диакона. Все, кто знал его, отзываются о нем как о человеке удивительной судьбы и прекрасных качеств, сообщает Zakon.kz.

Штрихи к портрету

Трудовой путь Николая Макиевского был начат в непростых условиях рождения гигантов черной и цветной металлургии, угольной промышленности, объектов жизнеобеспечения Павлодара, Ермака, Экибастуза, где он вырос от рабочего и строительного мастера до управляющего крупным строительным трестом. Правительство Казахстана высоко оценило умение, опыт, знания, мастерство Николая Макиевского, доверив ему ответственные посты заместителя министра, министра строительства и председателя Госстроя. На этих высоких должностях он внес огромный вклад в создание новых современных предприятий промышленности во всех регионах страны, новых заводов строительной индустрии, крупных строительных организаций, во внедрение передовых методов индустриального строительства, монолитного домостроения, новых технических решений сложного дела капитального строительства. Он прошел хорошую жизненную школу, имел рабочую закалку, огромный опыт советской, хозяйственной и общественно-политической деятельности. Его деятельность – яркий образец постоянного роста и совершенствования профессионального мастерства, умения пробуждать в людях инициативу и творческий подход к делу, настойчивость в достижении поставленных целей. Он был скромным, простым человеком. Любил жизнь, любил людей, и они отвечали ему взаимностью.

Из семейного архива Макиевских

Николай Михайлович родился 12 ноября 1941 года в селе Пархимов Черниговской области Украины. В 1960 году окончил Остерский строительный техникум, в 1969 – Павлодарский индустриальный институт.

В Казахстан прибыл в 1960 году и был направлен на строительство тракторного завода. Это стало началом его большого пути в строительной отрасли, где он стал крупным, известным специалистом.

В Павлодаре он прошел путь от мастера до начальника участка. Учитывая его организаторские способности, в 1966 году в возрасте 25 лет его назначили главным инженером строительного управления, где он проработал шесть лет. После этого возглавил инженерную службу треста "Павлодарпромстрой", затем был управляющим двумя крупными трестами – "Ермакферросплавстрой" и "Павлодаржилстрой". При его активном участии строились тракторный, нефтеперерабатывающий, алюминиевый, химический заводы. Павлодар вырос в современный благоустроенный город.

В 1979 году Николай Макиевский был назначен руководителем строительства крупнейшего комбината по добыче и переработке минеральных удобрений в городе Жанатасе Джамбульской области – управляющим трестом "Каратаухимстрой".

Это было сложное для предприятия время. Трест хронически проваливал план, долгострой, укоренившееся в людях неверие в собственные силы... В такой ситуации от нового руководителя ожидали больших перемен. Тем более, что Жанатас строила почти вся страна, начиная от алматинских домостроителей и кончая региональными областными. Новый управляющий довольно быстро разобрался в ситуации и пришел к выводу, что нужно научиться строить грамотно, использовать все резервы.

- Бумаготворчество, а не строительство, – возмущались многие, когда он самым жестким образом потребовал графики строительных работ не только от начальников и главных инженеров управлений, но и от прорабов и бригадиров. Недовольство возросло, когда были затребованы еще и графики загрузки даже каждого строительного механизма и оперативные отчеты о ритме труда – кто и сколько сделал за день. Этого здесь еще не видывали. Он требовал отчета иногда два раза в день, ибо считал: чтобы грамотно контролировать строительные дела, нужно вести грамотную документацию. И один из главных документов – график.

Из семейного архива Макиевских

Наряду с техническими и организационными преобразованиями в тресте быстро стала оживляться и деятельность общественных организаций. Самым серьезным образом заработал, например, совет бригадиров. На его заседаниях заслушивались очень важные вопросы, отчитывались специалисты вплоть до главных инженеров. Качественные изменения в деятельности треста были налицо, за Макиевским пошли люди.

Во главу угла он поставил системность во всех сферах производства, были разработаны документы упорядочения действий многотысячного коллектива. Прекратился хаос в снабжении и составлении документов. В итоге в делах треста после его прихода всего лишь за год наметился перелом к лучшему, что было видно не только в цифрах, но и в действиях и настроении людей. Люди, некогда искавшие причины простоя, стали искать и находить средства, чтобы избежать хотя бы малейших потерь рабочего времени. Коллектив треста приобрел с новым управляющим очень важное – веру в свои силы.

В 1983-м он получил высокий пост – заместитель министра строительства предприятий тяжелой индустрии, а в 1984 уже стал министром строительства. В последующие годы возглавлял Госстрой и Агентство по ЧС. Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, был делегатом 27 Съезда КПСС.

Из семейного архива Макиевских

В 1988 году Николая Михайловича выдвинули на должность заместителя председателя Совета Министров Казахской ССР – председателя Государственного строительного комитета. В том же году ему пришлось участвовать в восстановлении Ленинакана после разрушительного Спитакского землетрясения.

А два года спустя, когда произошло крупное землетрясение в Зайсанском районе ВКО, ему поручили возглавить штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. Он руководил восстановительными работами одновременно в двух областях – Восточно-Казахстанской и Семипалатинской. Во многом благодаря его организаторским способностям удалось до первых холодов разместить в построенных домах, утепленных вагончиках и юртах все 134 тысячи семьи, оставшихся без крова. Также были восстановлены и построены десятки новых поселков, школ, больниц.

Восточноказахстанцы с большой теплотой и благодарностью вспоминают Николая Михайловича за тот огромный организаторский труд, вложенный им в восстановление населенных пунктов области после разрушительного землетрясения, – говорил председатель Семипалатинского горисполкома Кажмурат Нагманов. – Только человек его таланта, организаторских способностей и душевного богатства смог в короткие сроки привлечь казахстанские и российские силы на восстановление разрушенных районов – Зайсанского, Тарбагатайского, Маркакольского и Курчумского. Он успешно выполнял самые сложные задачи государства и справедливо, что руководство страны доверяло ему их решение.

Из семейного архива Макиевских

С 1990 по 1995 год Николай Макиевский был председателем Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям – заместителем премьер-министра. Это был самый сложный период в истории МЧС. Законодательную базу, определявшую права и обязанности госорганов и организаций при ликвидации и предупреждении ЧС еще предстояло создать. Силы и службы, занимающиеся ликвидацией пожаров, подчинялись разным ведомствам. Поэтому на первых этапах Макиевский сконцентрировал усилия на главном направлении, вместе с коллегами разрабатывал концепцию системы защиты населения страны от техногенных катастроф и последствий стихийных бедствий.

Предложенная им модель предусматривала объединение спасательных служб со штабом гражданской обороны, включение в ее состав государственной противопожарной службы, Госгортехнадзора со всеми его институтами, других профильных контрольных органов и создание региональных оперативно-спасательных отрядов. В последующем все эти планы были успешно претворены в жизнь.

- В последние годы в Западно-Казахстанской области наблюдались обильные весенние паводки. Особенно сложным был 1994 год, - рассказывал бывший в то время главой администрации ЗКО Кабибулла Джакупов. - Исключительно своевременным был в связи с этим приезд Макиевского в нашу область, его ознакомление с водохозяйственной обстановкой, проведенное им совещание с руководителями областных организаций и ведомств по безаварийному пропуску паводковых вод, поддержка деятельности областной противопаводковой комиссии. Принятые решения по финансированию подготовительных работ позволили области своевременно подготовиться к пропуску паводка. И все-таки, несмотря на принятые меры, удар стихии был настолько силен, что нанес области значительный материальный ущерб. Общий подъем воды на реках значительно превысил максимальный уровень за весь период наблюдений, начиная с 1932 года. Затоплению подверглись районные центры и села. Самоотверженными усилиями удалось сохранить от устремившейся воды села Джангалинского района, не пустить ее на территорию областного центра. Когда критическая точка наводнения была уже позади, стало видно, насколько разрушительными и невосполнимыми могли быть последствия стихии, если бы не огромная подготовительная работа, своевременно проведенные противопаводковые мероприятия. В этот сложный период неоценимую помощь и поддержку оказала области руководимая Николаем Михайловичем Госкомиссия по ЧС. Его решения по выделению ГСМ, палаток, юрт, дополнительная финансовая поддержка хорошо были известны населению региона. Благодаря этому удалось избежать главного – человеческих жертв.

Из семейного архива Макиевских

Наряду с организацией нового ведомства председатель Комитета по ЧС Макиевский много времени и сил уделял совершенствованию законодательной базы системы предупреждения ликвидации ЧС. По его инициативе был принят целый ряд постановлений, определяющих статус спасателей, а закон о гражданской обороне направлен на защиту населения не только в военное время, но и в мирное. Такой закон в тот момент был только в Казахстане, единственном из постсоветских стран.

Макиевский не упускал из поля зрения и перспективы международного сотрудничества, налаживал важные для безопасности государства контакты. Уже на одном из первых сборок "Казспас" присутствовал заместитель Генерального секретаря ООН, прибывший по приглашению Макиевского. Позднее Николай Михайлович провел переговоры о возможной помощи спасателей НАТО в случае крупных ЧС в Казахстане.

Председатель Госкомиссии и Комитета по ЧС Макиевский всегда был примером для своих коллег и подчиненных. Он учил их масштабности мышления и умению вникать в детали, прививал спасателям дух патриотизма и сплоченности. Эти традиции продолжают нынешние руководители МЧС, которые воплотили в жизнь многие замыслы и проекты первого руководителя спасательных служб независимого Казахстана.

В 1998 году Николай Михайлович был назначен руководителем Комиссии по передислокации столицы из Алматы в Акмолу.

В 2000 году он ушел с государственной службы, но свою многогранную деятельность не оставил, возглавил Фонд развития строительной индустрии, а позже – Союз строителей Казахстана.

Талантливый инженер, автор двенадцати изобретений и трех научных трудов Николай Макиевский внес много новых конструктивных решений в строительную отрасль. На всех участках, где ему приходилось работать, он не только вкладывал все свои силы, но и своей неиссякаемой энергией вовлекал в это тысячи людей.

За безупречный труд, высочайший профессионализм, большую эффективную результативную деятельность был удостоен многих государственных наград, в том числе орденов "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поздравляя Николая Макиевского с 50-летием, так отозвался о нем: "Свой юбилей вы встречаете в расцвете сил и творческой энергии. Вами пройден большой трудовой путь от рабочего до заместителя председателя Совета Министров республики, а ныне – председателя Государственной комиссии по чрезвычайной ситуации. На всех участках работы вы действовали с большой самоотдачей, заслужили авторитет умелого организатора, уважение в коллективах. Хорошее знание проблем строительства дает вам возможность принимать неординарные решения по комплексному развитию республиканской системы, повышению надежности зданий и сооружений и надежной защите населения от возможных стихийных бедствий.

- Николай Макиевский многое сделал по развитию и укреплению экономического потенциала страны, строительству жилья и других объектов социально-культурного назначения, – отмечал первый министр транспорта независимого Казахстана, первый заместитель премьер-министра РК Нигматжан Исингарин. – Ярко проявился его талант на должности председателя Госкомиссии по ЧС. В короткий срок он смог создать систему предупреждения и ликвидации последствий крупных стихийных бедствий, катастроф и аварий. Огромную работу провел по ликвидации последствий землетрясения в Восточном Казахстане. Высокая требовательность к себе и к починенным сочетается в нем с внимательным и душевным отношением к людям, их нуждам и запросам. Именно поэтому в зоне бедствия его имя с глубоким уважением произносили от малолетних детей до глубоких старцев.

Как отмечают соратники нашего героя, все его назначения на руководящие должности в строительной сфере и на ответственные государственные посты были связаны с востребованностью его профессиональной подготовленности, прирожденного организаторского таланта, умения мобилизовать многотысячные коллективы на решение важных государственных задач.

Отличительными чертами его характера были мужество при принятии решений в непростых ситуациях, готовность принять на себя ответственность за результаты своей инициативы. Требовательность и аккуратность в работе он сочетал с внимательным отношением к людям, принимал активное участие в их жизни.

фото: Владимир Заикин

Шел 2002 год. Пройдя путь от строителя до министра, Николай Михайлович неожиданно для мира, но органично и естественно для самого себя обращается к церкви и принимает сан диакона в Свято-Вознесенском соборе, непосредственно участвует в богослужениях как сверхштатный клирик, не оставляя своей трудовой деятельности в миру.

Знавшие Николая Макиевского в первые годы его воцерковления как усердного прихожанина и благотворителя, а затем как священнослужителя – диакона, рассказывали о нем: "Его пример, его искреннее обращение к Богу, принятие сана диакона и служение церкви заставили, наверное, задуматься многих."

Почему он так поступил, чего ему не хватало? То, чего ищет человек в миру, он имел в полной мере – и высокое положение, и материальное благополучие. Что еще он искал? Искал Истину и ответ на вечные и главные вопросы: зачем человек живет, в чем смысл существования на этой Земле. И, найдя ответ на эти вопросы, от всей души обратился к Богу, к церкви. Вначале как меценат, щедро помогающий епархии в восстановлении и строительстве храмов.

При его содействии как благотворителя и опытного специалиста был капитально отреставрирован возвращенный церкви в 1995 году Вознесенский Кафедральный собор, построены в Алматы храмы Христа Спасителя, апостолов Петра и Павла, прорезана горная дорога в Серафимо-Феогностовскую Аксайскую пустынь и многое другое. Он не жалел ни средств, ни сил, сочетая служение на высоких правительственных постах с участием в возрождении и укреплении Православной церкви Казахстана.

В те годы в воскресные и праздничные дни всегда можно было видеть Николая Михайловича, благоговейно молящегося среди простого люда на богослужениях в Вознесенском соборе. И помогал он не только в возведении храмов, но и отдельным людям в их насущных нуждах".

Религиозность в нашего отца была заложена его мамой, нашей бабушкой. Евфросинья была верующим человеком, и вера в Бога помогла ей вырастить и поставить на ноги детей во время войны, на которой погиб ее муж, наш дедушка Михаил Макиевский, – рассказывал сын Николая Михайловича. – Отец был очень хорошим, добрым, светлым человеком, прекрасным отцом и мужем.

фото: Владимир Заикин

Как вспоминают священнослужители, служил он хорошо. Вначале на ектеньях немного запинался от волнения. Но от природы он имел хороший низкий голос, а главное, имел глубокое благоговение и страх Божий. Он с трепетом выходил на ектенью, осмысленно произносил каждое прошение, понимая, к Кому обращается.

Отец Николай имел искреннее, горячее желание угодить Богу во всем, во всех делах, а особенно как носитель сана диакона при совершении богослужений. Было отрадно и удивительно видеть этого седого как лунь диакона, который размеренно ступает по солее и, волнуясь, произносит ектеньи. Он имел глубокое смирение, которому поражалось молодое духовенство Вознесенского собора, когда отец Николай, заслуженный человек, проживший сложную трудовую жизнь и привыкший к общению в высоких кругах, человек, которому Патриарх Московский и всея Руси Алексий II присылал поздравления к церковным праздникам.

- В феврале 2002 года у нас появился новый диакон: аккуратный дедушка с совершенно седыми волосами и ароматом прекрасного мужского парфюма, – вспоминает ключарь Вознесенского Кафедрального собора Александр Суворов. – Отец Николай. Он служил только по воскресным дням, был исключительно учтив и деликатен со всеми – от владыки до пономаря. К 17-ти летним мальчишкам всегда обращался на Вы. Случайно отправившись на Зеленый базар за курицей-гриль ребята увидели большую машину с "флаговым" номером, которая ожидала отца Николая. Они поняли, что новый диакон вовсе не из простых, что так контрастировало с его деликатной скромностью. Он был очень приятный в общении, удивительно деликатный, удивительно тактичный и удивительно уважительно относящийся к простым служителям, начиная от рядового пономаря, псаломщика, певчего до любого священника. Но когда речь шла о деле, в частности, он участвовал в реставрации Вознесенского собора – вот тогда он мог быть жестким, требовательным и принципиальным. Он тот человек, который добивался своего до конца. С таких, как он, надо брать пример. К сожалению, Бог дал отцу Николаю лишь два с небольшим года возвещать с амвона милость и правду Божию Людям. Летом 2004 года отца Николая не стало. Вечная ему память!

По словам знавших Николая Михайловича священников, он был не только соратником Первого Президента, его связывала личная дружба с Нурсултаном Назарбаевым. Николай Макиевский с супругой Екатериной под влиянием в первую очередь владыки Алексия, архиепископа, стали ходить в церковь, помогать храму, и владыка Алексий, видя, что человек не просто верующий, а очень нравственный, ведь священником не каждый может быть, принял необычное решение – рукоположил Николая в дьяконы. Он участвовал в богослужениях, был внештатным дьяконом. Рассказывали, что когда Нурсултан Абишевич, узнав, что Николая рукоположили, позвонил и в шутку спросил, я теперь и не знаю, как к тебе обращаться.

16 июля 2004 года Николай Михайлович скоропостижно скончался в кремлевской клинике в Москве.Ему было всего лишь 62 года.

Фото strannik-sergey.ru

Похоронили Николая Михайловича в Москве, на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры в селе Сабурово.

В 1990-х годах Сабурово снова было передано Троице-Сергиевой Лавре. Сейчас здесь монастырское подворье. И вновь засияла на холме возрожденная красавица церковь Покрова Пресвятой Богородицы. И снова жизнь вернулась в древнее Сабурово.

Фото Н. Титкова

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в урочище Сабурово знаменит еще одной святыней: позади храма стоит часовня, в которой похоронен человек удивительной судьбы – диакон Николай (Макиевский).

Подготовила Торгын Нурсеитова