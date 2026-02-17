Гражданская жена 50-летнего Никола Пашиняна объявила о расставании

Сегодня, 17 февраля 2026 года, стало известно о расставании премьер-министра Армении Никола Пашиняна с гражданской супругой – журналисткой и общественным деятелем Анной Акопян, сообщает Zakon.kz.

Об этом 48-летняя журналистка объявила в Facebook.

"Сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершился", – написала Акопян во вторник.

Обращаясь к соотечественникам, она попросила всех быть сдержанными и корректными при обсуждении этой темы.

"Спасибо", – заключила Акопян.

Пока Пашинян никак не прокомментировал расставание с гражданской женой. Но стоит отметить, что пару дней назад он публиковал совместные кадры с ней.

Никол Пашинян и Анна Акопян состояли в отношениях с конца 1990-х, однако брак официально не регистрировали. У пары четверо детей: дочери Мариам, Шушанна, Арпине и сын Ашот.

