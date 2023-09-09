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Законодательство РК

Вице-премьер Дуйсенова разъяснила гражданам законодательные нормы по социальным вопросам

Дуйсенова провела прием граждан по социальным вопросам Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова провела прием граждан в республиканской общественной приемной партии Amanat. Вице-премьер подробно разъяснила законодательные нормы по всем обращениям, сообщает Zakon.kz.

Вопросы касались оплаты лечения детей за рубежом, установления инвалидности, пенсионных выплат, трудоустройства, поддержки многодетных семей, реализации трудовых прав.

При обращении граждан некоторые вопросы требовали дополнительной проработки, Дуйсенова взяла на личный контроль. Представителям государственных органов поручено оказать содействие в их решении в рамках своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

"Следует отметить, что с 1 января 2023 года в Казахстане для проактивного назначения государственных мер поддержки запущена цифровая карта семьи (ЦКС). ЦКС интегрирована с аналитической системой "Smart Data Ukimet", через которую доступны базы данных государственных органов. В них содержится такая информация, как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и другое", – отметили в пресс-службе премьер-министра.
ответы на вопросы граждан по социальным вопросам

Фото: primeminister.kz

Через карту семьи можно получить услуги по 10 видам пособий и социальных выплат:

  • соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
  • соцвыплату на случай потери работы;
  • соцвыплату или пособие по потере кормильца;
  • пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  • пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям;
  • пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
  • адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение.

Также через ЦКС гражданам направляется автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

Ранее стало известно, что в 2024 году повысят выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца.

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