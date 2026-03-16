Общество

"Я вспомнил детство, когда сел на санки": Хамитов рассказал, как пришел в параспорт

Спортсмен, Паралимпиада, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 03:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Победитель и бронзовый призер XIV зимних Паралимпийских игр Ербол Хамитов 17 марта 2026 года в аэропорту Астаны, призвал людей с инвалидностью не бояться приходить в спорт и отметил, что паралимпийское движение в Казахстане активно развивается, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, какие слова поддержки он мог бы адресовать людям, которые только начинают делать первые шаги в параспорте и сомневаются, возможен ли для них путь в большой спорт, в том числе в зимних дисциплинах.

"В 2017 году у меня был переломный момент, когда я, если честно, первый год не хотел признавать себя как инвалида, не хотел переходить в спорт. И благодаря таким людям, наставникам, которые поддерживают, – это Анатолий Игоревич, Веселов Сергей, – которые поддержали меня, так скажем, внесли свою лепту в то, что я могу внести свое имя в историю Казахстана, могу обеспечить себя, свою семью, своих родных и близких, потому что я не из богатой семьи", – озвучил спортсмен.

Он поделился, что много в жизни видел трудностей, но для него это было мотивацией.

"Потом, когда я пришел именно в паралыжные гонки, они мне понравились. Я просто пришел посмотреть, попробовать. И именно когда я сел первый раз на санки без ноги, я вспомнил детство, когда мы на обычных санках катались, когда я еще здоровый был. Как-то появился адреналин. Я бы хотел призвать всех людей, кто сейчас столкнулся с такой ситуацией – неважно, потеряли руку, ногу или остались слабовидящими, или родились такими, – приходите к нам и заниматься спортом. Без разницы, это паралыжные гонки или парабиатлон", – дополнил Ербол Хамитов.

Спортсмен также рассказал, что сейчас паралимпийский спорт в Казахстане очень сильно развивается благодаря поддержке главы государства, поддержке Министерства туризма и спорта.

"Если бы Министерство культуры и спорта, так скажем, не поддерживало, или бы глава государства нас не поддерживал, то, скорее всего, я бы сейчас здесь не стоял перед вами. Я просто медали бы не заработал. Потому что я общаюсь со многими именитыми спортсменами, и очень мало таких стран, где встречается такая поддержка. У нас уже все выставили, посчитали деньги. Наоборот, пусть это будет мотивацией для молодого, подрастающего поколения. Здесь ничего такого нет, чтобы это скрывать. И мало где, так скажем, платят такие премиальные деньги. Но деньги, в первую очередь, для меня – это не главное. Я никогда не ставил денежные средства на первое место. В первую очередь для меня это честь, достоинство и оставаться всегда человеком, неважно при какой-либо ситуации. Если хотите, вы можете посмотреть всю мою историю в социальных сетях и средствах массовой информации", – сказал Ербол Хамитов.

Сегодня в аэропорту Астаны встретили призера Паралимпиады Ербола Хамитова.

Звездный миг Ербола Хамитова наступил на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Сначала 10 марта он в качестве знаменосца нашей сборной завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках (сидя).

А накануне, 13 марта, наш герой стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км, показав в финале результат 9:39.0.

Таким образом, победную эстафету отечественного спорта, начатую на Олимпийских играх фигуристом Михаилом Шайдоровым, на Паралимпийских играх достойно продолжил Ербол Хамитов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
В аэропорту Астаны встретили призера Паралимпиады Ербола Хамитова
Ербол Хамитов завоевал для Казахстана историческое "золото" Паралимпиады-2026
Знаменосец сборной Казахстана добыл первую медаль для страны на Паралимпиаде-2026
"Буду пересматривать": Соболенко в восторге от своего победного удара в матче с Рыбакиной
Рыбакина объяснила, почему Соболенко оказалась сильнее в решающий момент
Чемпион Almaty Open опубликовал пост по итогам финала в Индиан-Уэллсе
Казахстанские теннисисты узнали имена соперников на "Мастерсе" в Майами
