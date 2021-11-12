Утвержден национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы

12 ноября 2021, 14:24
Фото: pixabay.com

Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель разработки национального проекта – обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства:

  1. развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения;
  2. опора на средний бизнес – драйвер диверсификации отраслей экономики;
  3. комплексное развитие конкуренции – равные условия для субъектов предпринимательства.

Ожидаемый экономический эффект от нацпроекта:

  • Доведение доли МСП в ВВП до 35%.
  • Рост объема туризма в ВВП до 8,4 трлн тенге.
  • Снижение доли государства в экономике до 14%.
  • Создание 995,3 тыс. рабочих мест, в том числе:
    - постоянные – 335,1 тыс.,
    - временные – 660,2 тыс.

Ожидаемый социальный эффект:

  • Трудоустройство граждан на постоянные рабочие места – 1,7 млн человек.
  • Охват населения активными мерами содействия занятости – 3,5 млн человек.
  • Снижение доли сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума – 6,5%.

На реализацию нацпроекта предусматривается финансирование в 8 455 329 919 тыс. тенге.

Документ содержит четыре направления реализации и решения ряда задач.

В их числе:

  1. Создание условий для открытия и развития собственного дела.
  2. Поддержка предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под потребности предпринимателей.

    Снижение административной нагрузки на предпринимателей.
  3. Повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства.
  4. Формирование современных форматов торговли, в том числе инфраструктуры полного цикла от производителя до потребителя.

    Создание благоприятных условий для развития туризма.
  5. Внедрение современных технологий в развитие туристской отрасли.
  6. Обеспечение доступа на рынки в сфере электроэнергетики в рамках устранения искажения ценообразования.
  7. Развитие биржевой (организованной) торговли в рамках обеспечения доступа к «ключевой мощности» и устранения искажения ценообразования.
  8. Разгосударствление экономики.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?