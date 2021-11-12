Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, сообщает Zakon.kz.
Цель разработки национального проекта – обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства:
Ожидаемый экономический эффект от нацпроекта:
Ожидаемый социальный эффект:
На реализацию нацпроекта предусматривается финансирование в 8 455 329 919 тыс. тенге.
Документ содержит четыре направления реализации и решения ряда задач.
В их числе:
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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